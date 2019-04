DHfK-Ruderin Annekatrin Thiele kann DM-Titel nicht verteidigen

Leipzig/Köln. Doppelt schmerzlich für Weltklasse-Ruderin Annekatrin Thiele vom SC DHfK: Die 34-Jährige musste verletzungsbedingt ihren Start bei den Deutschen Kleinboot-Meisterschaften am Wochenende auf dem Fühlinger See in Köln absagen und wird damit im Sammeln von Titeln gestoppt. Fünfmal holte die Leipzigerin bereits Einer-Gold. Die Doppelvierer-Olympiasiegerin von 2016 hatte sich Anfang März eine Rippe gebrochen und kann seitdem nur eingeschränkt trainieren.

Die grün-weißen Farben des SC DHfK beim Auftakt in die vorolympische Saison vertreten fünf Athleten. Erste Ausrufezeichen wurden bei der traditionellen Langstreckenregatta auf dem Elster-Saale-Kanal am 31. März gesetzt. Allen voran Johanna Reichardt. Die 22-Jährige siegte im Heimrevier. Ihre Devise danach: „Fleißig weitertrainieren, um bei der Deutschen Kleinboot-Meisterschaft noch schneller zu sein.“ Im Leichtgewichts-Einer visiert die Studentin den Sieg in der U23 an. Für ihre Zwillingsschwester Marion ist ein Platz unter den Top fünf das Ziel. Komplettiert wird das Leichtgewichts-Trio von Maxi Baumgart.