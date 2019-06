DHfK-Ruderin Annekatrin Thiele landet auf Rang neun

Posen. Der Deutschland-Achter ist nicht zu schlagen. Drei Wochen nach dem Gewinn des EM-Titels feierte das deutsche Ruder-Flaggschiff gestern einen ungefährdeten Sieg beim Weltcup in Posen. Die Mannschaft um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) diktierte das Rennen in gewohnter Manier und setzte sich mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor Olympiasieger Großbritannien durch. „Das war ein sehr anspruchsvoller Endlauf mit einer sehr ordentlichen Leistung“, sagte Ocik nach dem 2000-Meter-Rennen in Polen. Steuermann Martin Sauer sagte zufrieden: „Das war ein sehr gutes Ergebnis. Wir sind für die Arbeit der letzten Wochen belohnt worden.“

Ein Sieg auf dem Maltasee gelang auch Jason Osborne (Mainz) und Johannes Rommelmann (Krefeld) im Leichtgewichts-Doppelzweier. Die Europameister setzten sich erneut gegen Italien durch.

Dagegen musste sich der Frauen-Doppelvierer mit dem dritten Platz hinter China und Gastgeber Polen zufrieden geben. Ebenfalls Rang drei ging an den Doppelzweier mit Stephan Krüger und Tim Ole Naske. „Mit diesen vier Medaillen sind wir am unteren Rand der Erwartungen gelandet“, bilanzierte Bundestrainer Ralf Holtmeyer auch angesichts von nur sieben Finalteilnahmen in den olympischen Bootsklassen.

Das Bad in der Menge – wie schon oft genossen und in Posen beim EM-Titel 2015 mit dem Doppelvierer erlebt – blieb diesmal für Leipzigs Erfolgsgarantin Annekatrin Thiele (34) aus. Holprig verlief die Saison bisher für die Olympiasiegerin, „dank“ einer gebrochenen Rippe musste sich die DHfK-Athletin erst wieder an bekannte Stärke herankämpfen. Restlos gelang das noch nicht. Nach Vorlauf und siegreichem Zwischenlauf verpasste der Schützling von Trainerin Angelika Noack am Sonnabend als Halbfinal-Vierte den Endlauf, den Emma Twigg (Neuseeland/8:04,45 Minuten) gewann. Im B-Finale wurde Annekatrin Thiele gestern hinter einer Schweizerin und Neuseeländerin Neunte (8:25,05).

„Die Luft war etwas raus“, gestand die Leipzigerin, die aber insgesamt mit dem ersten, echten Härtetest zufrieden war. Nicht locker lassen lautet daher die Devise. Angesichts der erwarteten Hitze eine zusätzliche Herausforderung. „Wir werden sehr früh trainieren und wenn nötig, öfter Pausen einlegen“, schaut Annekatrin Thiele cool auf zusätzliche Saunagänge. Der nächste Weltcup findet in drei Wochen in Rotterdam statt.

