DHfK-Sprinter Roy Schmidt läuft in der Schweiz zu neuer Bestzeit

Sehr schnelle Sprints legten die Leipziger Leichtathleten am Wochenende auf die Tartanbahnen. Bei einem Meeting in der Schweiz glänzte Roy Schmidt (SC DHfK) über 100 m im Vorlauf als Sechster mit 10,12 s – jedoch schob der Wind mit 3,5 m/s zu stark von hinten. Im Finale belegte der 27-Jährige bei 0,1 m/s Rückenwind zwar den achten und letzten Platz – in 10,23 s sprang aber eine persönliche Bestzeit heraus. „Es bringt mich weiter, gegen hochkarätige Konkurrenz zu laufen, zumal ich Punkte für die neue Weltrangliste sammle. Im Finale lag ich nicht weit weg hinter den Top-Leuten“, sagte der Ex-Jenaer.

Bei der Jugendgala in Mannheim glänzte der Leipziger Hürdensprinter Gregor Traber mit 13,37 s. Der für den VfL Wolfsburg startende Wahl-Leipziger Deniz Almas steigerte sich über 100 Meter auf 10,28 Sekunden. Er will bei der U23-EM gemeinsam mit seinen Trainingskollegen Niels Torben Giese und Marvin Schulte in einer Staffel sprinten. Ebenfalls in Mannheim schleuderte Olivia Fromm (LC Eilenburger Land) den 4-kg-Hammer auf 55,17 m. Sie liegt derzeit auf Rang drei der deutschen U20-Bestenliste. Lea Wipper vom SC DHfK zeigte mit dem Speer (48,87 m) ansteigende Form, beide wurden Vierte.