DHfK-Teamarzt Hepp: „Vergleichbare Situation gab es für den Leistungssport bisher nicht“

Ich bin im „Hauptberuf“ Unfallchirurg und Orthopäde und leite einen selbständigen Bereich für Sport- und spezielle Gelenkverletzungen am Universitätsklinikum Leipzig. Da wird einem nie langweilig. Als maximalversorgendes Krankenhaus kommt uns gerade in der Pandemie eine wichtige Rolle in der Region zu. Dazu trägt jeder Einzelne im Klinikum bei. Die Tätigkeitsschwerpunkte haben sich für viele verschoben – weniger ist es nicht geworden.

Sportlicher Einschnitt im Profisport vs. Gesundheit der Sportler. Ist der Abbruch der 54. Handball-Saison in ihren Augen richtig?

Ja. Ohne Wenn und Aber. In der Situation einer Pandemie geht es nicht nur um die Gesundheit der Sportler, sondern auch um den Schutz der Zuschauer und weit darüber hinaus um den Bevölkerungsschutz. So wie ich das einschätzen kann, war die Entscheidung alternativlos.

Die Gefahr sehe ich. Eins-gegen-Eins-Situationen sehen für den Außenstehenden mitunter ruppig und unkontrolliert aus. In Wahrheit steht jahrelanges Training und koordinatives Können auf allerhöchstem Niveau dahinter. Und das muss natürlich regelmäßig geübt werden. Die Mannschaften werden Schritt für Schritt wieder an das ursprüngliche Niveau herangeführt werden müssen.

Das sind viele: Die Aufstiegsspiele in die zweite und erste Liga. Die Teilnahme am FinalFour in Hamburg nach dem Viertelfinalsieg gegen die TSG Hannover-Burgdorf 2017 und nicht zu vergessen die Siege gegen die großen der Liga: Flensburg, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg, Füchse Berlin. Am meisten vermisse ich die Heimspiele in der Arena. Das fühlt sich im Moment an wie ein großes Familientreffen, das auf ungewisse Zeit ausgesetzt ist.