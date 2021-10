Handball-Nationalmannschaft: SC DHfK Leipzig stellt die meisten Spieler

Leipzig. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft versammelt zum 1. November ihre Spieler in einem einwöchigen Lehrgang mit Bundestrainer Alfred Gislason. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten auch zwei Länderspiele gegen Portugal. Mit dabei sind gleich drei Vertreter vom SC DHfK Leipzig – mehr als von jeder anderen Mannschaft.

Für Keeper Joel Birlehm und Rückraumspieler Luca Witzke ist es eine Bestätigung, dass sie im vergangenen Kurzlehrgang eine zufriedenstellende Leistung gezeigt haben, für Abwehr-Spezialist Simon Ernst eine Rückkehr auf die internationale Ebene. Der Europameister von 2016 war aufgrund seiner Kreuzbandrisse zuletzt nicht für die Nationalmannschaft in Frage gekommen. Nun hat er sich bei den Grün-Weißen zurück in den Fokus des Bundestrainers gespielt und darf am 5. November gegen Portugal wohl sein Comeback geben.