DHfK-Trainer Haber fordert Sieg in Göppingen: „Haben noch eine Revanche offen“

Leipzig. Die Euphorie beim Bundesliga-Kracher am Donnerstagabend war riesig. Trotz einer Niederlage erhielten die Handballer des SC DHfK tosenden Applaus und Standing Ovations von 1000 Fans in der Arena Leipzig, die endlich zurück in die Halle durften. Doch für die Truppe von Trainer André Haber war die Freude nur von kurzer Dauer, denn die Grün-Weißen stecken nach der 26:33-Heimniederlage gegen Rekordmeister THW Kiel bereits mitten in den Vorbereitungen auf das nächste Duell. Am Sonntag (16 Uhr/Sky) müssen die Sachsen in Göppingen ran, gegen den Tabellenfünften und einen realistischen Anwärter auf die Europapokalplätze.

