DHfK-Trainer Haber: „Viel kann uns nicht mehr schocken“

Leipzig. Während sich die DHfK-Handballer am Morgen nach dem 25:21-Bundesliga-Erfolg in Minden um ihre persönliche Regeneration kümmerten, rührten die Verantwortlichen beim Pressegespräch am Freitag schon wieder die Werbetrommel: Denn am Dienstag (19 Uhr) erhoffen sich die Grün-Weißen wieder eine gut besuchte Arena, um im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart die gute Startbilanz in eine ausgezeichnete zu veredeln. Es winken der dritte Sieg der jungen Saison und 6:0 Punkte.