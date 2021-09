Mit Moukoko und fünf Neulingen: Kuntz-Nachfolger Antonio Di Salvo gibt ersten U21-Kader bekannt

Die erste Bewährungsprobe für das neue Trainerteam der deutschen U21-Nationalmannschaft steht am 7. Oktober in Paderborn mit dem Spiel gegen Israel in der EM-Qualifikation an, fünf Tage später geht es in Szeged gegen Ungarn. Der neue Chef-Coach Antonio Di Salvo gab am Donnerstagmittag seinen Kader für die beiden Partien bekannt. Der Nachfolger von Erfolgstrainer Stefan Kuntz setzt auf viele bekannte Gesichter - es sind aber auch fünf Neulinge mit dabei.

