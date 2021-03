Diagnose da: FC Bayern gibt leichte Entwarnung nach Verletzung von Jerome Boateng

Bayern-Trainer Flick muss mehrere Wochen auf Boateng verzichten

Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen ein individuelles Reha-Programm absolvieren. Wie lange Boateng ausfällt, prognostizierte der Verein nicht. Bei vergleichbaren Verletzungen kann die Ausfalldauer drei bis sechs Wochen betragen. Boateng könnte damit in der entscheidenden Saisonphase wieder zur Verfügung stehen.

Auch ein mögliches Comeback des Abwehr-Hühnen in der Nationalmannschaft ist damit weiter möglich. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich zuletzt grundsätzlich offen für eine Rückholaktion des eigentlich ausgebooteten Weltmeisters von 2014 gezeigt. Boateng – und auch seine langjährigen DFB-Kollegen Thomas Müller und Mats Hummels – könnten für die Europameisterschaft zurück in den Kreis des DFB-Teams kehren, wenn dies sportlich sinnvoll sei. "Das werden wir im Mai entscheiden, dann werden wir sehen, was wir brauchen", so der Bundestrainer.