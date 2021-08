Diagnose fix: Gladbach-Stürmer Thuram erleidet Innenbandriss – Ginter positiv auf Corona getestet

Schlechte Nachrichten gab es bei der Borussia zudem von Innenverteidiger Matthias Ginter. Wie der Defensivspieler gegenüber der Bild bestätigte, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Dem Bericht zufolge befinde sich der 44-malige deutsche Nationalspieler nun in häuslicher Quarantäne. Ein Einsatz gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sei demnach ausgeschlossen.

Embolo zurück im Training, Entwarnung bei Pléa

Bei der Trainingseinheit am Dienstag dabei waren indes der zuletzt angeschlagene Ramy Bensebaini sowie Offensivmann Breel Embolo, der seit der EM mit einer Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel ausgefallen war. Der Schweizer absolvierte jedoch zunächst nur Teile des Mannschaftstrainings und ist noch keine Option für das Duell gegen die "Eisernen" am Sonntag. Entwarnung gab es zudem bei Alassane Pléa. Der am Knie verletzte Franzose soll nach Klub-Angaben in den kommenden Tagen wieder an der Team-Einheit teilnehmen.