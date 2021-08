Diagnose offiziell: Karim Bellarabi am Oberschenkel verletzt - Leverkusen-Star muss wochenlang pausieren

Bayer Leverkusen muss in den nächsten Wochen und damit auch zum Bundesliga-Auftakt auf die Dienste von Karim Bellarabi verzichten. Der Offensivspieler verletzte sich am Samstag im DFB-Pokal beim 1. FC Lok Leipzig (3:0) noch vor der Pause am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Wie eine MRT-Untersuchung am Sonntag ergab, zog sich der Ex-Nationalspieler eine Verletzung der Muskelhülle im rechten Oberschenkel zu - und wird vermutlich drei Wochen ausfallen.

