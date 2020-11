Diagnose da: FC Barcelona lange ohne Abwehrchef Gerard Piqué – auch Kreuzband betroffen

Lange Pause für Gerard Piqué : Der Abwehrchef des FC Barcelona hat sich bei der 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid am Samstag einen Anriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie sowie eine Innenbanddehnung zugezogen. Dies teilte der Verein am Sonntag mit. Zur genauen Ausfallzeit machten die Katalanen keine konkreten Angaben, sondern schrieben lediglich, die Verfügbarkeit des Spielers hänge von der Entwicklung der Verletzung ab. Üblicherweise fallen Profis mit vergleichbaren Blessuren jedoch monatelang aus. Piqué selbst äußerte sich zu der Diagnose zunächst nicht.

Auch Sergi Roberto schwer verletzt

Was war passiert? Nach gut einer Stunde in der Partie bei Atlético, wo Barcelonas deutscher Torwart Marc-André ter Stegen beim Gegentor patzte, fiel Madrids Angreifer Angel Correa auf Piqués rechtes Bein. Der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2012 blieb sofort liegen, musste schließlich von Betreuern gestützt den Platz verlassen und hielt sich beim Gang in die Kabine geschockt die Hände vors Gesicht. Vieles deutete unmittelbar auf eine schwerere Verletzung hin - die Befürchtungen bestätigten sich.