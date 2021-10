Bericht über Diagnose bei Robin Gosens: Lange Pause für DFB-Star von Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo und die deutsche Nationalmannschaft müssen offenbar länger auf Robin Gosens verzichten. Wie die italienische Gazzetta dello Sport am Freitag berichtet, hat sich Gosens eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen, die ihn zu einer etwa zweimonatigen Pause zwingt. Der Außenbahnspieler würde damit auch die anstehenden Länderspiele des DFB-Teams in der WM-Qualifikation gegen Rumänien (8. Oktober) und in Nordmazedonien (11. Oktober) sowie die weiteren Quali-Spiele gegen Liechtenstein (11. November) und Armenien (14. November) verpassen.

Gosens debütierte für den DFB nach einem starken Karriere-Aufstieg am 3. September 2020 im Nations-League-Spiel gegen Spanien (1:1). Dabei spielte der Linksfuß über 90 Minuten und gab direkt eine Vorlage. Es folgten zwölf weitere Partien, darunter vier bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. In Bergamo spielte der 27-Jährige in allen sechs Serie-A-Spielen dieser Serie von Beginn an. Zudem kam er zweimal in der Champions League zum Einsatz. Insgesamt erzielte Gosens in acht Einsätzen zwei Tore.