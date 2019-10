Diagnose da: SC Freiburg drei Wochen ohne Stammtorwart Alexander Schwolow

Der SC Freiburg muss voraussichtlich für mindestens drei Wochen ohne Stammtorhüter Alexander Schwolow auskommen. Der 27-Jährige hat sich beim 0:2 des Bundesligisten im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Sportclub am Montag nach einer Untersuchung in der Freiburger Uniklinik mit. Schwolow war am Samstag nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Bislang 109 Bundesliga-Einsätze für Schwolow

Für den 27-jährigen Schwolow, der seit 2012 für die Freiburger Profis spielt, in der Saison 2014/15 aber an Arminia Bielefeld ausgeliehen war, brachte Trainer Christian Streich den 20 Jahre jungen Niclas Thiede, der damit zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Während Thiede zuvor lediglich 22 Einsätze in der Regionalliga Südwest im Dress der Breisgauer vorzuweisen hatte, bringt Schwolow es auf 109 Bundesliga-Einsätze.

Schwolow war am Wochenende nicht der einzige Schlussmann in Deutschlands höchster Spielklasse, der vorzeitig vom Platz musste. Beim 1:0-Erfolg von Borussia Dortmund über Borussia Mönchengladbach musste Roman Bürki, ein ehemaliger Freiburger im BVB-Kasten, wegen einer Kapselzerrung im Knie raus und wurde durch seinen Schweizer Landsmann Marwin Hitz ersetzt. Bürkis Mitwirken im Champions-League-Duell bei Inter Mailand am Mittwoch (21 Uhr) ist zumindest fraglich.

