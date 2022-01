Diagnose steht: Torjäger Nowak wird Oberligist MTV Vorsfelde lange fehlen

Am Montag gab's die Diagnose: Knorpelschaden. "Der Therapieplan wird noch besprochen. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Von einer Ausfallzeit von sechs Wochen bis gefühlt zu einem Jahr ist alles drin", sagt MTV-Trainer Daniel Heimann vorm Heimspiel gegen den VfL Hameln (Sa., 18.30 Uhr).

Sieben Wochen hat Jakob Nowak mit seinen Teamkollegen vom Handball-Oberligisten MTV Vorsfelde auf den Re-Start gewartet. Nach 28 Minuten war für ihn dann schon wieder alles vorbei. Vielleicht sogar für den Rest der Saison. Der Torjäger zog sich am Samstag beim 32:24-Heimerfolg gegen den HV Barsinghausen ohne Fremdeinwirkung eine Knieverletzung zu.

Nowak - im Angriff ein Torgarant (mit 67 Treffern zweitbester Vorsfelder, ligaweit auf Platz fünf), in der Abwehr mit einer Führungsrolle versehen. "Das Team ist geschockt, Jakob selbst auch", sagt Heimann, blickt aber nach vorn: "Es bringt jetzt nichts den Kopf in den Sand zu stecken. Natürlich ist Jakob ein Leistungsträger - ich weiß aber, dass wir 14 Mann auf der Bank haben. Von denen kann jeder die Verantwortung tragen."

Personelle Rückschläge müsse man wegstecken, gerade in Zeiten von Corona, wo Ausfälle ständig drohen. Wichtig für den Kopf: Dass es auch ohne Nowak funktionieren kann, hat der MTV direkt gegen Barsinghausen bewiesen. "Da hat die Mannschaft in der zweiten Hälfte ohne Jakob die richtige Antwort gegeben", sagt der Coach. Sein Team machte da aus einem Ein-Tor- einen Acht-Tore-Vorsprung. "Wir haben trotzdem unseren Stiefel runtergespielt. Dass das ohne Jakob nicht einfach ist, ist klar. Aber wir haben einen ausgewogenen Kader."

Beschwert wird sich nicht. "Wir nehmen das als Aufgabe an", sagt Heimann, der sein Team nun auf Hameln vorbereitet. Die Partie gegen Barsinghausen hat - den Schockmoment der Verletzung einmal ausgeklammert - allen gut getan. Denn nicht allen Oberliga-Teams war ein Re-Start am vergangenen Wochenende vergönnt. Zwei der sechs angesetzten Spiele fielen aufgrund von Corona-Fällen aus. "So etwas kann uns natürlich auch passieren, aber wir sind froh, dass wir jetzt wieder Spieltagsluft schnuppern durften - und dann noch gewonnen haben."

Einen Sieg wünscht sich Vorsfeldes Trainer auch gegen Hameln. Das Hinspiel verlor der MTV mit 29:30 - umstritten, weil der Treffer zum 30:30 von den Schiris nicht gewertet wurde, da er zu spät gefallen sei. "Wir haben eine ganz klare Rechnung offen - und ich meine gar nicht mit Hameln, sondern mit uns selbst", sagt Heimann. "Wir wollen beweisen, dass Hameln eigentlich ein Gegner ist der uns liegt, dem wir unseren Stempel aufdrücken können - und das haben wir ja auch im Hinspiel in der zweiten Hälfte bewiesen." Ein Sieg am Samstag wäre deshalb auch "ein bisschen Balsam für die Seele".

Neben dem verletzten Nowak sind Kai Aselmann (leichte Erkältung) und Janis Thiele (leichte Oberschenkelzerrung, trainiert aber) angeschlagen. Doch egal wie der Kader aussieht - Heimann: "Die Jungs sind darauf vorbereitet, jeder kann mehr als 60 Minuten gehen. Dass wir nochmal die verlängerte Pause genutzt haben, viel an Athletik und Kraft gearbeitet haben, hat sich bezahlt gemacht. Man konnte im Spielverlauf gegen Barsinghausen feststellen, dass wir einen höheren Fitnesslevel haben."