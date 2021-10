Diagnose bei Youssoufa Moukoko fix: BVB-Juwel erleidet Muskelfaserriss – Auch Raphael Guerreiro verletzt

Neben Moukoko und Guerreiro war auch der belgische Nationalspieler Thorgan Hazard frühzeitig von seiner Länderspiel-Reise zum BVB zurückgekehrt. Bei dem Außenspieler handelt es sich Berichten zufolge um eine Blessur am Sprunggelenk. Der Offensivallrounder sollte mit den Belgiern eigentlich beim Final Four der Nations League antreten. Hier spielen die "Red Devils" am Donnerstag im Halbfinale in Turin gegen Frankreich.