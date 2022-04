Diagnosen fix: Bayer Leverkusen gibt Verletzungsupdate zu Jonathan Tah und Karim Bellarabi

Bayer Leverkusen plagen nach dem 0:0 im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum am Sonntag neue Verletzungssorgen. Nationalspieler Jonathan Tah musste gegen den VfL bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. "Jonathan hat im Rückenbereich nach einem Schlag/Zweikampf etwas gespürt, was ihn beim Schnaufen behindert hat", sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane im Nachgang über den Innenverteidiger. Wie die "Werkself" am Montag mitteilte, erlitt Tah "eine Rippenprellung mit Einblutung" und arbeite an einer "schnellstmöglichen Rückkehr". Gehofft wird laut Klub-Mitteilung auf eine "zeitnahe Genesung".

Anzeige