"Aus sehr hohem Druck entstehen Diamanten": Bayern-Coach Nagelsmann erwartet Top-Leistung gegen Villarreal

Die Stars des FC Bayern München sehnen das K.o.-Spiel um den Einzug in das Halbfinale der Champions League herbei. "Jetzt waren die Spieler zwei, drei Tage an der Leine, nicht mal eine Langlaufleine, sondern eine sehr kurze - jetzt muss ich nur noch diese silberne Schnalle aufmachen und dann müssen sie laufen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vom deutschen Rekordmeister am Montag. "Jetzt sind wir auf der freien Wiese - und morgen mache ich die Schnallen auf."

Die Münchner müssen am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) in der Champions League gegen den spanischen Europa-League-Sieger ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einzuziehen. "Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Sie haben einen gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen", sagte Nagelsmann und erklärte zugleich: "Wir müssen etwas ekliger spielen. Wir ziehen unsere Lehren aus den Fehlern des Hinspiels."