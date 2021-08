Mit 73 Jahren: Ex-Bundesliga-Trainer Advocaat übernimmt Nationalmannschaft des Irak

Der irakische Fußballverband IFA setzt auf einen ganz erfahrenen Trainer mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar und den Arab Cup sowie Golf Cup. Der inzwischen 73-jährige Dick Advocaat übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten als Trainer der irakischen Auswahl. Wie der Verband IFA auf seiner Website offiziell bekanntgab, tritt der frühere Bundesliga -Trainer die Nachfolge des slowenischen Coaches Streshko Katanic an. Über die Vertragsdauer machten die Verantwortlichen keine Angaben.

"Der neue Trainer kennt unsere Ziele und Pläne, die mit den entscheidenden Qualifikationsspielen für die WM in Katar und der Teilnahme des Teams am Arab Cup und am Golf Cup beginnen. Wir werden in den kommenden Tagen mit der Vorbereitung des Teams WM-Qualifikation beginnen", wird Iyad Bunyan, Chef des irakischen Fußball-Komitees, in einer Mitteilung zitiert.