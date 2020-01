Dicke Überraschungsparty: Torjäger der TSG Mörse zieht's in die USA

„Ich habe nichts geahnt“, gibt Krause zu. „Ich dachte, ich gebe meine Sachen ab, trainiere noch einmal mit den Jungs und komme dann früh nach Hause.“ Daraus wurde nichts. Außer ihm kam nämlich niemand mit einer Trainingstasche. Seine Jungs wollten ihn mit einer dicken Party gebührend verabschieden. Am Samstag geht es nämlich schon mit dem Flieger in die Staaten.

Die TSG verliert ihren Angreifer – schon wieder. In der vorletzten Saison wechselte Krause, der vorher vier Jahre für Mörse die Fußballschuhe geschnürt hatte, zum SSV Vorsfelde. „Ich wollte mich eine Liga höher probieren. Ich wusste, dass ich dafür das Potenzial hatte“, meint der 26-Jährige. Dann kam aber alles anders: Anfang Juni traf er auf der Hochzeit seines besten Kumpels Tiffanie – und das stellte sein Leben komplett auf den Kopf. Beide flogen mehrmals hin und her, um sich häufiger zu sehen.

Im Dezember machte er seiner Freundin am New Yorker Time Square dann einen Heiratsantrag. Am 12. Dezember werden sie sich ebenfalls in New York, das „Ja-Wort“ geben. Zuvor heißt es aber erst mal Las Vegas. „Ich werde mir im Sport-Marketing einen Job suchen“, so Krause.

Mit Fußball ist dann wohl Schluss. „Ich werde die Gemeinschaft vermissen. Ich habe hier viele Freunde gefunden, alle sind echt cool drauf“, sagt Mörses ehemalige Nummer 11. Vermissen wird ihn auch sein Trainer Thomas Orth. „Aber nicht nur sportlich“, betont er. „Simon ist ein sehr ehrlicher und ehrgeiziger Mensch. Die Truppe hatte ihn sehr gern.“ Für Mörse machte er diese Saison zwar nur sechs Spiele, traf aber neunmal und hat damit einen großen Anteil daran, dass die TSG als Spitzenreiter überwintert. Und auch wenn er die Mörser schon wieder verlässt, „dass er wiederkommt, das wünschen wir uns dieses Mal ganz sicher nicht“, sagt Orth.