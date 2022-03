"Absolute Respektsperson": Warum Felix Magath für Dietmar Hamann die richtige Wahl bei Hertha BSC ist

Die viel diskutierte Entscheidung von Herthas Sport-Geschäftsführer Sport Fredi Bobic kann Hamann gut nachvollziehen: "Mutig von Fredi Bobic aber auch richtig, weil du in so einer Situation jemanden brauchst, zu dem die Spieler aufschauen". Das fortgeschrittene Alter des Übungsleiters, Magath ist 68 Jahre alt, sei kein Problem, viel mehr müsse man in Deutschland "davon wegkommen, zu denken, dass alt schlecht ist"

Die Hertha empfängt am 27. Spieltag Hoffenheim. Die "Alte Dame" ist nach fünf Niederlagen am Stück auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen und in diesem Jahr noch sieglos. Zudem haben die Berliner in den vergangenen zwölf Bundesliga-Duellen gegen Hoffenheim gleich acht Mal verloren, nur drei Mal Unentschieden gespielt und lediglich einmal gewonnen. Anstelle des erkrankten Magath übernimmt Co-Trainer Mark Fotheringham die Betreuung der Mannschaft, während der Chefcoach die Partie aus dem Hotel verfolgen wird.