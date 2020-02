Didi Hamann fehlt Weiterentwicklung bei Borussia Dortmund: "So kannst du kein Meister werden"

Nachdem Borussia Dortmund am Samstagabend die Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen nach einer 3:2-Führung noch mit 3:4 aus der Hand gegeben hatte, kritisierte Sky-Experte Didi Hamann die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Sonntag bei Sky90 harsch. "Das kann dir einmal in der Saison passieren, aber nicht dreimal in sechs Wochen", polterte er, nachdem der BVB bereits in den Spielen gegen Leipzig und Hoffenheim einen Vorsprung aus der Hand gegeben und nur unentschieden gespielt hatte. "Du willst bei einer Mannschaft eine Weiterentwicklung sehen, aber die entwicklen sich nicht weiter", so Hamann.