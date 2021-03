Die Angst reitet mit: Pferde-Herpes sorgt für Verunsicherung - ein Blick hinter die Kulissen

Was ist passiert? Nach Herpesinfektionen bei einem Reitturnier in Valencia sind viele Pferde erkrankt, mehrere gestorben. Am Freitag beklagte beispielsweise der Nationenpreis-Reiter Sven Schlüsselburg den Tod von acht seiner Tiere. Mittlerweile ist EHV-1 in mehreren europäischen Ländern aufgetreten. Der Weltverband FEI hat daher in Deutschland und zehn weiteren Ländern alle internationalen Turniere bis 11. April untersagt.

Damit ist das Thema natürlich nicht erledigt.

Problem 1: Eine große Anzahl von Pferden hat das Turnier in Spanien ohne offizielles Gesundheitszertifikat verlassen. Das Risiko einer Übertragung durch diese Pferde ist ein großes Problem.



Problem 2: Die Seuche ist nicht meldepflichtig. Es gibt wahrscheinlich mehr infizierte Tiere als bekannt.

Reit-Branche hofft auf schnelle Normalität

Anruf bei Tierarzt Matthias Mütze, erfahrener Turnierarzt bei Reitsportveranstaltungen, auch im Weltcup. Was hat es mit dem Virus auf sich? Herpes bei Pferden sei nichts Neues, stellt er klar. „Wir haben zu dieser Jahreszeit regelmäßig Ausbrüche.“ Mütze sagt auch: „Was in Spanien passiert ist, ist schon krass.“ Er weist auf die Begleitumstände hin. Die Pferde seien aus ganz Europa gekommen, manche waren 24 Stunden im Lkw unterwegs, viele kamen vom kalten Norden ins warme Spanien. Das bedeute Stress. „Und Stress führt dazu, dass das Immunsystem runtergefahren wird, was anfällig für eine Infektion macht.“ Dazu waren viele Pferde an einem Ort, knapp 1000. Wenn da eines Herpes einschleppt, könne sich die Infektion explosionsartig ausbreiten. Panik sei jedoch nicht angebracht. „Die Rückkehrer aus Spanien sind isoliert, quasi in Quarantäne. Wir müssen abwarten, was sich in den nächsten zwei, drei Wochen tut.“

In der Branche glauben – oder hoffen – viele, dass in wenigen Wochen wieder Normalität herrscht. Auch Otto Becker, Bundestrainer der deutschen Springreiter, ist zuversichtlich. „Wir werden vielleicht noch ein paar Fälle haben. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir ab Anfang April wieder Turniere haben“, sagte er – noch ohne das Wissen, das am Freitagabend der Weltverband den Lockdown bis zum 11. April verlängern würde. Herpes ist jedoch auch für ihn kein neues Thema. „Das Virus gibt es schon immer, in Spanien war es die gefährlichste Form.“ Die Bilder aus Valencia haben ihn geschockt: „Einige Videos konnte ich nicht bis zum Ende anschauen.“ Mit seinen Reitern ist Becker in Kontakt.

Optimistisch ist nicht jeder in der Branche. Das Herpesvirus sei „für das Reiten schlimmer als Corona“, sagte Axel Milkau dem NDR. Der Turnierchef des internationalen Braunschweiger Hallenreitturniers (wegen Corona für 2021 abgesagt) hat den Umgang der Verantwortlichen (FEI, spanischer Verband, Veranstalter) mit dem Virus kritisiert, sprach von einer „Katastrophe“. Nationenpreis-Reiter Michael Kölz hält dagegen: „Das Thema flaut schon wieder ab. Die Leute informieren sich, werden ihre Pferde impfen lassen. Meine Pferde sind geimpft. Ich denke, ab nächstes Jahr wird es Vorschrift sein.“

Auswirkungen von Impfungen müssen noch weiter erforscht werden

Ist Impfung die Rettung? „Das hilft auf jeden Fall, bietet aber keinen hundertprozentigen Schutz. Auch geimpfte Pferde können sterben. Aber Impfung bedeutet mildere Verläufe und weniger Ansteckung“, erklärt Becker. Impfpflicht klinge gut, nur: „Wir wissen noch zu wenig. Wir brauchen mehr Forschung zu dem Thema.“

Schnell reagiert hat der Deutsche Galopp, Dachverband des Pferderennsports in Deutschland: „Impfpflicht gilt ab sofort. Ungeimpfte Pferde sind für die Rennen nicht mehr zugelassen“, wurde bereits am 5. März verfügt. Zwei Tage später durften beim Renntag in Dortmund wegen fehlender Impfung mehrere Pferde nicht starten.