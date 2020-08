"Die Antwort wirkt abweisend": Wohl keine finanzielle Hilfe für Indians und Scorpions

Keine Antworten auf Indians-Anfragen

Konfrontiert mit diesen Aussagen findet es Roterberg schade, dass gar nicht auf das Problem eingegangen wurde. „Aber das haben wir auch schon erlebt. Wir haben an Ministerpräsident Stephan Weil geschrieben – und keine Antwort erhalten. Eine Anfrage an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann wurde an Innenminister Boris Pistorius weitergeleitet, auch hier gab es bislang keine Reaktion.“

Darüber hinaus weist Laura Gosciejewicz darauf hin, dass im Rahmen des Corona-Sonderprogramms gemeinnützigen Sportorganisationen eine Einmalzahlung gewährt werde, wenn diese aufgrund von Liquiditätsengpässen infolge der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind.