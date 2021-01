Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 beim SV Darmstadt 98

Mit dem 4:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen ist Hannover 96 perfekt in das neue Jahr gestartet. Nun wollen die Roten beim SV Darmstadt 98 nachlegen und erstmals in dieser Saison zwei Partien in Folge gewinnen. Gegen die Hessen wartet das Team von Kenan Kocak allerdings schon seit sechs direkten Duellen auf einen Sieg. Die letzten vier Vergleiche gingen alle an die Lilien.

