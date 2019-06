„Die Ausbeute war eher mager“ - Der Sachse Simon Hirsch hadert bei Rückkehr nach Leipzig mit Ergebnissen in Nations League

Leipzig. Als er im dritten Satz einen seiner gefürchteten Aufschläge so hart in die japanische Deckung schleuderte, dass diese den Ball nur noch ins Aus zum 21:25 und damit zum Satzgewinn prallen lassen konnte, war die Welt für Simon Hirsch und die deutsche Nationalmannschaft noch in Ordnung. Nach dem Sieg gegen den Außenseiter Portugal am Freitag und der erwarteten Niederlage gegen Weltmeister Polen am Sonnabend waren die DVV-Asse gestern auf einem guten Weg, mit einem Sieg in der letzten Partie in der Arena Leipzig für einen versöhnlichen Abschluss der Nations-League-Runde in der Messestadt zu sorgen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder von der Volleyball Nations League zwischen Deutschland und Polen in der Arena Leipzig In der Volleyball Nations League in der Arena Leipzig unterliegt Deutschland gegen Polen mit 1:3 Sätzen. ©

Anzeige

Allein, es kam anders. Mit 2:3 (17:25, 25:23, 25:21, 18:25, 9:15) verlor das Team von Bundestrainer Andrea Giani vor 1403 Zuschauern in der Arena (davon ungefähr ein Drittel polnische und japanische Fans) gegen die Ostasiaten und bleibt damit in der neugegründeten Nations League mit nur drei Erfolgen aus 14 Partien auf Platz 14 von 16 kleben. Eine Qualifikation für die Finalrunde Mitte Juli in Chicago war allerdings schon vor den drei Matches in Leipzig nicht mehr drin. „Die Ausbeute war eher mager“, resümierte denn auch Simon Hirsch seine Rückkehr nach Sachsen. Der Diagonalangreifer wurde zwar in Ulm geboren, wuchs aber in Dresden auf und begann beim dortigen VC auch seine erfolgreiche Karriere, die ihn mittlerweile in die wohl stärkste Volleyball-Liga der Welt, die italienische Serie A geführt hat. „Ich denke, wir hätten hier jedes Spiel gewinnen können“, meinte Hirsch nach der Pleite gegen Japan, die für ihn symptomatisch für die gesamten deutschen Auftritt bei der Nations League war.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Volleyball Nations League-Spiel zwischen Deutschland und Portugal in der Arena Leipzig Deutschland gewinnt den Auftakt der Volleyball Nations League in der Arena Leipzig mit 3:1 gegen Portugal. ©

Auch mit seiner eigenen Leistung ging der 2,05-Meter-Riese hart ins Gericht – obwohl er gerade im zweiten und dritten Satz mit diversen gepfefferten Aufschlägen und auch am Netz mit seinen Blocks und Angriffsschlägen überzeugen konnte. „Wenn ich dann aber im letzten Satz keinen Aufschlag mehr rüberbringe und keinen Punkt mehr mache, wird das natürlich nichts“, meinte Hirsch. „Und da ich eine Position habe, bei der sich die Mannschaft auf mich verlassen können muss, nehme ich die Niederlage heute auch voll auf meine Kappe.“ Fernab vom Sportlichen war es für ihn aber eine schöne Rückkehr in die alte Heimat. Besonders gegen Polen am Sonnabend sei die Halle voll und die Stimmung in der Arena ganz toll gewesen. Und zwischen den Spielen hatte Hirsch auch noch etwas Zeit, durch die Stadt zu schlendern, mit seiner Familie etwas Zeit zu verbringen und ein paar alte Bekannte zu treffen.

Da er früher mit dem VC Dresden regelmäßig in Leipzig gewinnen konnte und auch mit der Landesauswahl erfolgreiche Duelle an der Pleiße bestritt, hatte Hirsch durchweg angenehme Erinnerungen an die Messestadt. „Es war immer eine positive Rivalität mit Leipzig“, blickt der Blondschopf zurück, „auch wenn wir schon immer versucht haben, das beste Team in Sachsen zu haben.“ Und so dürften auch die suboptimalen Nations-League-Spiele keinen Leipzig-Verdruss beim 27-Jährigen verursachen. „Ich komme immer gern nach Leipzig“, sagt Hirsch, „mal schauen, wann es mich das nächste Mal hierher verschlägt.“

ANZEIGE: 50% auf Freizeit- und Sportset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.