Die Basketballer der Dresden Titans haben neuen Cheftrainer

Dresden. Nach dem nur mit Mühe gesicherten Klassenerhalt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B stellen sich die Basketballer der Dresden Titans neu auf. Dem Wechsel in der Geschäftsführung , wo der bisherige Geschäftsstellenleiter Rico Gottwald die Aufgaben von Jörn Müller übernahm, folgte jetzt die Bekanntgabe des neuen Trainers: Christian Steinberg übernimmt den Drittligisten, der zuletzt von Markus Röwenstrunk betreut wurde . Nachdem Röwenstrunks Kontrakt nicht verlängert wurde, erhält der 33 Jahre alte Steinberg die Chance zum Neuanfang. Er arbeitete in den letzten vier Jahren in Köln bei der Basketball-Bundesliga und war dort für die Nachwuchszertifizierung der Erst- und Zweitliga-Standorte verantwortlich.

„Wir haben unseren Wunschtrainer bekommen“

Vor seinem Engagement in Köln war Steinberg Trainer bei den Eisbären Bremerhaven, wo er die U19-Nachwuchs-Bundesliga-Truppe und die Regionalliga-Mannschaft betreute und die Nachwuchsabteilung leitete. „Mit Christian haben wir unseren Wunschtrainer für die neue Spielzeit bekommen, der das Team individuell und athletisch weiterentwickeln soll. Dazu wird er uns im Gesamtprojekt der Dresden Titans mit seinem Erfahrungsschatz immens weiterhelfen, um so die nächsten Schritte zu gehen“, erklärt Rico Gottwald. Steinberg und er kennen sich schon seit fünf Jahren. Als Gottwald dem in Berlin aufgewachsenen Steinberg nun die offene Stelle in Dresden anbot, zögerte der nicht lange.

Steinberg ist heiß auf seinen neuen Job. „Ich freue mich sehr, die Chance zu haben, den Standort Dresden in den kommenden Jahren mit zu entwickeln. Die Gespräche mit allen Beteiligten waren von Anfang an sehr positiv und von einer Aufbruchsstimmung geprägt, die mich sofort inspiriert hat“, wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.