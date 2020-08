Die Basketballer der Dresden Titans locken Isländer Gudmundsson an die Elbe

Neuzugang kann zwei Positionen spielen

Gudmundsson spielte in den vergangenen Saisons für seinen Heimatverein UMF Grindavik in der ersten isländischen Liga und soll den „Elberiesen“ noch mehr Tiefe auf den Positionen eins und zwei verleihen. Der 22-Jährige kann das Spiel nämlich sowohl als Point Guard lenken, als auch abseits vom Ball auf dem Flügel für Gefahr sorgen. Mit einer Größe von veritablen 1,94 Meter ist Gudmundsson zudem ein starker Rebounder für seine Position. Aufgrund seiner körperlichen Merkmale durchlief er natürlich auch alle Jugend-Nationalmannschaften Islands und überzeugte 2018 bei der U20-WM in Chemnitz mit durchschnittlich 12 Punkten, 3,6 Rebounds und 3 Assists.

Nach einem kurzen Abstecher in die NCAA zur Saint Louis University, der aufgrund einer Blinddarm-OP vorzeitig endete, kehrte der schnelle Guard 2019 in seine Heimat zurück und legte in der vergangenen Saison in 30 Minuten starke 14,4 Punkte, 5,1 Rebounds und 5 Assists pro Spiel für Grindavik in der höchsten isländischen Liga auf.