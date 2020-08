Die besten Bilder aus dem Trainingslager von Hannover 96 in Österreich

Das war ein Trainingslager zum Vergessen! Von Tag eins bis sechs lief für Hannover 96 gefühlt alles schief, was nur schief laufen kann. Am Ende kehrten die Roten sogar einen Tag früher als geplant nach Hannover zurück.

Rasen-Probleme an Tag eins

Die ersten Probleme hatten die Roten schon an Tag eins. An Training mit Ball war auf dem Platz in Stegersbach kaum zu denken. „Der Platz ist in einem sehr schlechten Zustand“, sagte 96-Coach Kenan Kocak. Geplante Spielformen im Training „können wir unmöglich abrufen. Da sind zu viele Löcher drin.“ Schon für den ersten Trainingsnachmittag zog 96 deswegen nach Bad Waltersdorf um. Das bedeutete von nun an: Übungen ohne Ball in Stegersbach oder eine 20-minütige Busfahrt zum Training.