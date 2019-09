Die Bult gibt sich Bayerisch: Die letzten Infos zum Oktoberfest-Renntag

Warum gibt es in Hannover einen Oktoberfest-Renntag? Das liegt am Termin. Ende September laufen diverse Volksfeste unter diesem Titel, allen voran das Original auf der Münchner Theresienwiese. In Langenhagen fügt sich die Veranstaltung in eine Reihe von Motto-Renntagen ein, die über die gesamte Saison verteilt sind. Mit dem Etikett Oktoberfest bietet sich die Chance, Prominenz auf die Rennbahn zu locken und wie beim Ascot-Renntag eine Modenschau zu präsentieren – der bodenständigeren Art.

Auf der neuen Bult: Renntag der Landwirtschaft 2019 Am Renntag der Landwirtschaft auf der neuen Bult war viel los. 13 800 Turffans waren zugegen. Ob flinke Pferde, stilvoller Galopp oder auch drollige Hunde - der sonnige Sonntag hielt einiges für die Zuschauer parat. ©

Anzeige

Welche Prominenten kommen? Allen voran der aus Hannover stammende Comedian Oliver Pocher. Der 41-Jährige moderiert gemeinsam mit seiner Partnerin Amira Aly und Ina Aogo, Frau des 96-Neuprofis Dennis Aogo, einen Trachtenwettbewerb. Dort dürfen alle Besucher teilnehmen, die im Dirndl oder in der Krachledernen auf die Rennbahn kommen. Wer diese bayrischen Kleidungsstücke trägt, hat zudem freien Eintritt. Die Teilnahme an der Modenschau lohnt sich, als Hauptpreis ist der Besuch eines Konzertes in der Elbphilharmonie, ein Hotelgutschein (The Westin Hamburg) und ein 7er-BMW zur Anreise ausgelobt worden.

Kommen noch mehr Stars? Im musikalischen Bühnenprogramm von 13 bis 18 Uhr treten Giovanni Zarrella, Andreas Gabalier-Double Joey Gabalögl,Achim Petry, die Wies’n Playboys sowie für die kleinen Besucher Frank und seine Freunde auf. Pocher und Zarrella geben zudem Autogramme. Was sind die sportlichen Höhepunkte? Auf dem Programm stehen insgesamt zehn Rennen (erster Start um 13 Uhr). Hauptereignisse sind der Große Preis der BMW Niederlassung Hannover über 2200 Meter (5. Rennen, 15.05 Uhr) und der Große Preis der Wohnungswirtschaft über 1400 Meter (7. Rennen, 16.15 Uhr). Diese Listenrennen sind mit jeweils 25 000 Euro dotiert.

Wontorra, Grindel und Co.: Geballte Prominenz beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult Laura Wontorra, Jana Ina Zarrella und Oana Nechiti (von li.) beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult. ©

Auf wen sollte man besonders achten? Im 5. Rennen startet im Sattel von Quantum Joy ein Nachwuchsreiter mit einem großen Namen. Thore Hammer-Hansen ist der Sohn des früheren Topjockeys Lennart Hammer-Hansen, der heute als Trainer in Baden-Baden arbeitet. Im 5. Rennen gelten Akua‘rella und Anna Magnolia aus dem Gestüt Brümmerhof als Mitfavoritinnen. Zu beachten sind zudem Eleni sowie Darius Racings Abadan. Im 7. Rennen starten mit Clear For Take Off (Trainer Dominik Moser) und Cabarita (Hans-Jürgen Gröschel) zwei Galopper, die auf der Neuen Bult vorbereitet werden

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.