Die deutsche Nationalelf zu Besuch im VW-Werk in Wolfsburg

Statt Fußballstiefel trugen Flügelflitzer Leroy Sané und seine Teamkollegen für kurze Zeit mal Sicherheitsschuhe, statt Designer-Shirt wurde die Arbeitsjacke übergezogen. Und das alles, um durch die Produktionshallen des VW-Werks in Wolfsburg zu fahren. 90 Minuten dauerte der Besuch, an dem auch DFB-Präsident Reinhard Grindel teilnahm. Dabei schauten die Nationalspieler nicht nur bei der Arbeit zu, sondern packten selbst mit an.

Die Nationalspieler zeigten sich von der Tour durch die Hallen beeindruckt. „Wenn die Mitarbeiter hier im Werk nicht gut zusammenarbeiten, dann steht am Ende der Produktion kein gutes Auto. Auch bei uns kommt nur dann ein gutes Spiel und Ergebnis heraus, wenn wir harmonieren und als Team auftreten“, so Bayern-Offensivmann Serge Gnabry, der Mitarbeitern in der Lackiererei beim Abdichten des Unterbodens half.

Derweil half Gnabrys Teamkollege Leon Goretzka bei der Montage von Heckscheibenwischern. Der Mittelfeldspieler hatte am Mittwoch beim mauen 1:1 im Test gegen die serbische Nationalelf den Ausgleichstreffer erzielt. „Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Rädchen hier im Werk ineinandergreifen“, sagte Goretzka. Und Marco Reus fügte hinzu: „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Mitarbeiter an der Produktion eines Autos beteiligt sind und dass auch hier im Werk an so vielen Stellen in Teams gearbeitet wird.“ Der Kapitän des Bundesliga-Spitzenreiters Borussia Dortmund half derweil in der Halle 54 beim Verschrauben eines Blechs.

"Das absolute Highlight"

„Der Besuch der Nationalspieler war das absolute Highlight in den 16 Jahren, die ich jetzt bei Volkswagen bin“, freute sich Lutz Krause-Fiedler, der in Halle 10 Dämmplatten in die Karosserien von Tiguan und Golf einlegt. Seine Kollegin Huda Keßler war ebenfalls happy darüber, dass Reus und Co. sie mal an ihrem Arbeitsplatz besucht hatten: „Ich habe immer noch Herzklopfen. Das war alles sehr aufregend.“ Als Gastgeschenke verteilten die Nationalspieler unterschriebene Trikots an die Mitarbeiter.

VW-Vorstand Ralf Brandstätter erklärte den Spielern, dass es bei VW nicht anders sei als beim Fußball: „Das Ergebnis unserer Arbeit, nämlich jedes einzelne Auto, ist nur so gut, wie die Leistung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinstecken.“

Bierhoff: "Ein Gefühl dafür bekommen, was alles notwendig ist, um ein Auto zu bauen"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB, bezeichnete den Besuch des Werks als eine willkommene Abwechslung vom Trainingsalltag. „Es war uns wichtig, dass unsere Spieler unseren neuen Mobilitätspartner etwas besser kennenlernen und ein Gefühl dafür bekommen, was alles notwendig ist, um ein Auto zu bauen.“

