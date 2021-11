"Die Deutschen waren bissiger": So kommentiert die Presse das 2:2 zwischen RB Leipzig und PSG

„Es ist ein riesiger Schritt für mich, so gut gegen diesen Gegner zu spielen. Wenn wir diese beiden Spiele gegen Paris nehmen, dann müssen wir viel mehr Selbstvertrauen mitnehmen“, sagte Marsch vor dem Duell gegen die Borussen. „Wir haben gesehen, dass wir es uns in vielen Momenten selbst schwer machen. Das ist es, was mein und unser Leben sehr schwer macht“, so der Coach und lachte los.