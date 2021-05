Die Dresden Titans können die Baskets Schwelm im Endspurt noch bezwingen

Dresden. In ihrem ersten Play-off-Viertelfinalspiel haben die Pro-B-Basketballer von den Dresden Titans am Sonntag gegen die Baskets aus Schwelm eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt – zum Glück verließen sie das Spielfeld in der Margon-Arena im Stimmungshoch. Nachdem die Jungs von Trainer Fabian Strauß bis vier Minuten vor der Schlusssirene schier aussichtslos zurückgelegen hatten, konnten sie die Partie mit einem 13:1-Lauf noch umbiegen: 68:66 hieß es am Ende der vielleicht spannendsten Begegnung in dieser Saison. Mit dem vierten Sieg im vierten Play-off-Spiel wahrten die „Titanen“ ihre Chancen auf das Halbfinale, dem sie mit einem Heimsieg am Donnerstag gegen die BSW Sixers noch näher kommen können. Anzeige

Beide Mannschaften anfangs mit Problemen

Früh deutete sich am Sonntag an, dass der Weg ins Halbfinale ein steiniger werden würde, denn nach mehrwöchiger Spielpause aufgrund von Corona-Quarantäne fanden die Dresdner nur mit Mühe ins Spiel. Da die Gäste auch noch einigen „Rost“ abschütteln mussten, blieb es eng. Sie konnten im ersten Viertel die acht Punkte des gut aufgelegten Dresdner Kapitäns Georg Voigtmann kontern – Montrael Scott machte in den ersten zehn Minuten ebenfalls acht Zähler, Marco Hollersbacher und Milen Zahariev glückten Dreier. So gingen die Gäste mit einer 18:16-Führung aus dem ersten Spielabschnitt.

DURCHKLICKEN: Die Dresden Titans gewinnen das erste Play-off-Viertelfinale knapp Fabian Strauß (mitte), der Cheftrainer klatscht Beifall. Bela Wenczel (links) und Aaron Kayser (rechts). ©

Im zweiten Viertel hatten die Sachsen die Nase vorn. Mit den Centern Voigtmann und Max von der Wippel spielten die Titans ihre Größenvorteile unterm Brett aus, dann landete Spielmacher Lennard Larysz endlich auch seinen ersten Dreier. Die Schwelmer waren beeindruckt, doch nach einer Auszeit von Trainer Falk Möller blieben sie an den Dresdnern dran, die zur Pause nur knapp mit 35:33 führten.

Durststrecke im dritten Viertel

Nach Wiederbeginn glückte Zahariev gleich ein Dreier, doch Bryan Nießen antwortete im Dresdner Trikot mit wichtigen Korblegern. Nießens zehn Punkte in dieser Phase waren enorm wichtig, denn leider traf da kein anderer aus seiner Mannschaft. Scott, Zahariev und Hollersbacher zeigten sich treffsicherer und sorgten dafür, dass Schwelm letztlich das Viertel mit 27:16 gewann. So mussten die Spieler von Fabian Strauß die letzten zehn Minuten mit einem 51:60-Rückstand angehen.

Dort erhöhten die Baskets über Scott und Hollersbacher auf 64:53 – und die Partie schien entschieden. Aber dann zündeten die „Titanen“ über einen Dreier Voigtmanns noch einmal den Turbo. Ein Dunk Arne Wendlers brachte neue Energie, und Möller griff beim Stand von 65:60 zum Timeout. Aber die Titans drückten weiter, verkürzten über Nießen erneut. Als Larysz schließlich trotz Fouls auf 65:66 stellte, schien eine Minute vor Ultimo wieder alles möglich. Und Sebastian Heck lieferte mit einem Wahnsinns-Dreier genau diesen Moment, brachte 30 Sekunden vor dem Abpfiff die langersehnte Führung zurück, welche die Titans auch bis zum Ende mit aller Macht verteidigten.

Erfolgreicher Auftakt ins Viertelfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB für unsere Titans! Mit 68:66 gewinnen... Gepostet von Dresden Titans Basketball Club am Sonntag, 2. Mai 2021