Die einen im Ausland, FC Eilenburg daheim: Der ganz normale Regionalliga-Wahnsinn

Eilenburg. Die Kluft zwischen Profitum und Amateuren ist in keiner Liga so groß wie in der Fußball-Regionalliga Nordost. Das wird beim Vorbereitungsprogramm einmal mehr augenscheinlich. Während Aufsteiger FC Eilenburg erst am kommenden Montag in die Vorbereitung einsteigt und dann vier Mal pro Woche nach Feierabend im kalten Ilburg-Stadion Körner für die Rückrunde sammelt, geht die Konkurrenz wesentlich weitere Wege. Anzeige

Der 1. FC Lok Leipzig trainiert bereits seit vergangenem Montag wieder. Coach Almedin Civa bittet seine Schäfchen jeweils zwei Mal pro Tag zum Üben. Richtig krachen lässt es der ZFC Meuselwitz. Die Mannschaft von David Bergner reist am 12. Januar für zehn Tage in die Türkei ins Trainingslager. Da wäre bei manchem Eilenburger der halbe Jahresurlaub aufgebraucht. „Wir wussten vorher, dass es Unterschiede gibt. Wir sind deshalb weder neidisch, noch jammern wir“, sagte Sportchef Stephan Hofmann dem SPORTBUZZER. Eilenburg geht seine eigenen bescheidenen Wege, dass diese nicht zwingend weniger erfolgreich sein müssen, zeigten die Duelle gegen Lok Leipzig im Heimspiel und auswärts beim ZFC Meuselwitz (jeweils 1:1).

Gänzlich aus der Kalten startet Eilenburg am Montag aber nicht. „Die Jungs haben vom Trainerteam alle einen Plan bekommen, halten sich diese Woche individuell fit, damit es am Montag richtig losgehen kann“, so Hofmann. Dann wird erstmals auch Rückkehrer Benjamin Luis zurück an alter Wirkungsstätte sein. „Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft wiederzusehen und freue mich extrem auf den ersten Trainingstag“, so der Offensivmann, der von Chemie Leipzig kommt und helfen soll, den Klassenerhalt zu sichern.