Die Eislöwen Dresden wollen in Kassel und gegen Bad Nauheim punkten

Zuletzt kamen die Eislöwen immer besser in Form. Rossi sieht vor allem im taktischen Bereich deutliche Fortschritte, an die seine Jungs nun auch an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Kassel und am Sonntag gegen Bad Nauheim anknüpfen sollen. Einen nicht unwichtigen Beitrag dazu leistete zuletzt auch immer wieder Neuzugang Evan Trupp. Der 33-jährige US-Amerikaner, der bislang zwei Tore erzielte und zwei Vorlagen gab, fällt durch seine Übersicht und seine technischen und taktischen Fähigkeiten auf. „Es wird jeden Tag besser auf dem Eis. Ich stelle mich immer mehr auf den Spielstil ein und die Abstimmung in unserer Reihen wird besser und besser“, findet der ehemalige DEL-Crack, der sich schon gut in Dresden eingelebt und die Stadt per Fahrrad erkundet hat.