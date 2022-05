"Die erste Hälfte war eine Katastrophe für RB": Stimmen zur 1:3-Pleite bei den Rangers

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler, Trainer und Experten

Konrad Laimer (RB Leipzig): "Keins der Gegentore war eins, wo du denkst: Wow, das ist so grandios, das kannst du nicht verhindern. Offensiv hatten wir genug Chancen, das eine oder andere Tor mehr zu machen. Nach dem 1:2 (Anschlusstreffer, d. Red.) hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle. Du kriegst dann das Tor nach einem Freistoß aus 40 Metern ins Nirgendwo, mit einer flanke ins Nirgendwo, einem Rebound ins Nirgendwo, wieder einer Flanke ins Nirgendwo. Wenn du in ein internationales Finale einziehen willst, ist es zu wenig, wen du in solchen Situationen Tore kriegst. Und wenn es dann vorne fehlt, hast du es nicht verdient." ©