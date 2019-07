Die ersten Recken-Premieren: Handballer stellen beim Auftakt die neuen Trikots vor

Dieser Hingucker fand nicht nur die Aufmerksamkeit von Sportminister Boris Pistorius und der Enercity-Vorstandsvorsitzenden Susanna Zapreva, die als Erste die neuen Recken-Trikots zu sehen bekamen. Die Fans können sich die neuen Farben ab Freitag sichern – im Rahmen des Duells der TSV Hannover-Burgdorf gegen die Helden der Region in der Anderter Sporthalle am Eisteichweg (Beginn um 18 Uhr). Die 16 Herausforderer bereiteten sich zum Zeitpunkt der Recken-Trikotschau in einer zweiten Trainingseinheit auf dieses Treffen vor.

Den sichtbarsten Unterschied hoben sich die Handball-Recken für den Schluss ihres ersten Vorbereitungstages auf. „So hat man die Mannschaft auswärts noch nicht gesehen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen zu der Spielkleidung seiner Profis für die bevorstehende Saison. Nejc Cehte und Evgeni Pevnov führten auf der Dachterrasse des Enercity-Bürogebäudes in Linden Trikots und Hose vor – den Heimdress mit traditioneller grün-weißer Farbwahl und das Auswärts-Outfit in schwarz und orange.

Gut erholt und entspannt gingen nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer die neue Saison an. „Wir wollen in die Top Ten zurück“, sagte Chefcoach Carlos Ortega. Er sieht die deutliche Verjüngung des Kaders als Herausforderung. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mischung finden werden“, sagte der 48-Jährige.

Auf Recken in Urlaubsstimmung dürfen sie aber nicht hoffen. Der Kader für die neue Bundesliga-Saison nahm gestern mit einer Laufeinheit die knapp fünfwöchige Vorbereitung auf. Dabei wärmten sich Morten Olsen, Fabian Böhm, Timo Kastening und Kollegen in der Halle des Sportleistungszentrums auf, ehe es auf die Kunststoffbahn im Erika-Fisch-Stadion ging. Dies war der Nässe und Kühle geschuldet, teilte Geschäftsführer Eike Korsen mit, der sich ebenfalls zum Auftakt sehen ließ.

Mit Trainer Carlos Ortega in der Mitte: Neuzugang und Torwart Domenico Ebner und Rückraumspieler Alfred Jönsson. ©

TSV Hannover-Burgdorf: Trainingsstart - Die Recken greifen wieder an

Thiele und Martinovic fehlen noch

Nicht beim Auftakt dabei waren zwei jener Spieler, die das neue Team-Gesicht mitprägen: Joshua Thiele und Ivan Martinovic (zuvor VfL Gummersbach) treten mit ihren Auswahlteams bei der U21-Weltmeisterschaft in Spanien (bis zum 28. Juli) an. Thiele (ein Tor) feierte als Abwehrchef mit Deutschland einen klaren 43:25-Auftaktsieg über Argentinien. Linkshänder Martinovic und die Kroaten schlugen den Kosovo mit 23:17. Ortega bedauert vor allem das Fehlen des Neuzugangs, der auf Kai Häfners (jetzt in Melsungen) Rückraumposition spielen wird. „Ivan kennt unser System noch nicht, im Gegensatz zu Joshua.“

Guten Mutes gehen die beiden anderen Neu-Recken die Saison an. „Ich möchte zusammen mit Urban Lesjak ein starkes Torhüter-Duo bilden“, sagte Domenico Ebner, der vom Absteiger Bietigheim kam. Und der Schwede Alfred Jönsson (Rückraum Mitte, Lugi Lund) will auch in Hannover seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen.