"Die Fans waren unfassbar": Stimmen zu Dynamo Dresdens Sieg gegen SC Paderborn

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Lukas hat es ganz gut beschrieben, es war ein wildes Spiel mit offenem Visier. Fußballerisch war es in der ersten Halbzeit kein Leckerbissen. Wir hatten viele gute Ballgewinne, waren aber zu hektisch im Ausspielen. Folge dessen war, dass es ein offener Schlagabtausch war – ein geiles Fußballspiel mit Offensivdrang, beide Teams wollten für klare Verhältnisse sorgen, keiner hat sich versteckt, es hat Spaß gemacht. Für uns lief gut, dass wir nach dem 1:1 so zurückgekommen sind. Aber auch Paderborn hätte in der Phase ein Tor schießen können. Geiler Pokalfight, ich bin glücklich, dass wir weitergekommen sind." ©

Beide Teams investierten von Beginn an viel. Schon früh wurde das gegnerische Aufbauspiel attackiert, was immer wieder zu Fehlern oder letztlich planlosen Befreiungsschlägen führte. In der 35. Minute scheiterte zunächst Abwehrspieler Michael Sollbauer per Kopf nach einer Ecke an Paderborn-Torwart Jannik Huth. Nur wenige Sekunden später verzog Michael Akoto aus 15 Metern knapp neben das Tor.