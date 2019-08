„Die Finals“ in Berlin - DHfK-Leichtathleten stehen in den Startlöchern

Berlin/Leipzig. Noch haben bei „Finals“ in Berlin erst drei von zehn Sportarten die Wettkämpfe aufgenommen. Unter anderem stehen die Leichtathleten in den Startlöchern. Ob im (zu) großen Olympiastadion ab Samstag DM-Stimmung aufkommt, bleibt abzuwarten. Für den SC DHfK wird es vor allem im Kugelstoßen mit drei aussichtsreichen Startern (David Storl, Dennis Lewke, Patrick Müller) sowie im Sprint spannend. Über 100 Meter stehen Marvin Schulte und Roy Schmidt in der Meldeliste weit vorn – gemeinsam mir Niels Torben Giese und Felix Straub kämpfen sie zudem um Staffel-Gold.

Bundes- und Heimtrainer Ronald Stein hofft, dass sich die Top-Sprinter eine Woche vor der Team-EM bereits in ansprechender Form vorstellen. Denn in Bydgoszcz soll die Männerstaffel ihren 13. Platz der Weltrangliste festigen oder verbessern, um im Oktober bei der WM in Doha zu den 16 teilnehmenden Nationen zu gehören. Zuletzt standen mit Schulte und Schmidt zwei Leipziger im A-Quartett - sie sind auch in Polen dabei. Abiturient Marvin Schulte hat in diesem Jahr aufgrund der U23-EM bereits ein Mammutprogramm absolviert. Stein hofft, dass der Blondschopf mental nun wieder bereit ist, neu anzugreifen.

Zur Leipziger Sprintgruppe gehört seit März auch Hürden-Titelverteidiger Gregor Traber, der im Frühjahr sein Umfeld zwar verändern, aber in Leipzig bleiben wollte. Unter anderem ist nun sein jahrelanger Kontrahent Alexander John sein Trainer in hürdenspezifischen Fragen. „Gregor ist Profi, er gibt immer hundert Prozent. Und Alex weiß, worüber er bei den Hürden spricht. Die beiden machen das sehr gut, da hänge ich mich nicht groß rein“, meint Ronald Stein. Hürden-Favoritin Cindy Roleder wird zwar im Trikot des SV Halle starten. Doch in ihrer Leistung steckt wieder mehr Leipzig drin als zuletzt – die Ex-Europameisterin trainiert wieder bei Jan May im Leipziger Sportforum.

Auch Speerwerferin Christine Winkler und 800-m-Hallenmeister Robert Farken können um die Medaillen mitkämpfen – beide wollen sich eine gute Ausgangsposition fürs Olympiajahr sichern. Farken ist nach seinem Autounfall im Frühjahr samt sechswöchiger Pause nach den letzten Trainingswochen wieder recht zuversichtlich. „Ich war in St. Moritz und habe dort vier Wochen auf hohem Niveau trainiert.“

In Antwerpen absolvierte er vor wenigen Tagen einen Formtest und lief in 1:48,7 Minuten unter die Top 4. „Das war zwar nicht super, aber doch ein gelungener Test. Mit mehr Routine und Selbstvertrauen hätte ich dort gewinnen können. Aber das habe ich mir vielleicht für den nächsten Teil der Saison aufgehoben.“ Nun gehe es darum, Rennerfahrung zu sammeln und taktische Sicherheit zu erlangen, „um nächstes Jahr nicht ins kalte Wasser geworfen zu werden“.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!