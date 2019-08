"Die Finals" in Berlin: Kugelstoßen wird für DHfK-Trio zum Team-Event

„Drei Stoßer aus einem Verein auf dem Podest gab es sicher noch nie. Aber das ist ein anspruchsvolles Ziel, das wird richtig schwer“, sagt Dennis Lewke, der am 1. Januar vom SC Magdeburg zum SC DHfK gewechselt war und im ersten Anlauf bei der Hallen-DM in der Arena Leipzig knapp die Medaille verpasst hatte. Seither hat sich – zumindest in der Breite – einiges getan im deutschen Kugelstoßen. Zehn Athleten sind mit einer Weite jenseits der 19 Meter gemeldet, alle versprechen sich das spannendste Finale seit langem.

„Die Finals“ in Berlin - DHfK-Leichtathleten stehen in den Startlöchern

In dem will sich das DHfK-Trio gegenüber den vergangenen Wochen gehörig steigern. Favorit David Storl hatte eine Rückenverletzung kurz vor Saisonbeginn aus der Bahn geworfen. Nach sechswöchigem Rehatraining wirkte er zuletzt wieder stabil, doch die Wettkampferfahrung fehlt. Der 29-Jährige möchte seinen Titel verteidigen, aber ob es auch schon Richtung WM-Norm (20,70 m) geht, bleibt abzuwarten. „Berlin kommt diesbezüglich noch etwas früh“, sagt der Familienvater: „Ich denke, die Norm fällt eher im nächsten Wettkampfblock Ende August.“ Doch der zweimalige Weltmeister ist ehrgeizig und will das Ticket nach Doha so früh wie möglich buchen. Sein Glück: Das WM-Finale findet in diesem Jahr erst am 3. Oktober statt.