Die geborene Wasserfrau: Hering-Pradler paddelt mit dreifacher Medaillenchance nach Tokio

Sabrina Hering-Pradler (29) hievt ihr zwölf Kilogramm schweres Kanu auf ihre breiten, trainierten Schultern. Es ist kein stinknormales Kanu, es sticht zwischen den Booten, die die anderen Kanuten hier am Stützpunkt in Ahlem geparkt haben, hervor. Auf dem weißen Boot prangert der Pink Panther und dessen ikonischer Spruch: „Ich komme wieder, keine Frage!“ Anzeige Die Bedeutung: „Ich hatte 2017 Pfeiffersches Drüsenfieber, da habe ich diesen Satz auch gesagt - und das Boot in Auftrag gegeben.“ Doch dann, 2018, riss sich die Sportlerin das Kreuzband, aber längst ist sie wieder in Topform. Diese Saison ist sie überragend gefahren, beim Weltcup in Ungarn gewann sie zwei mal Gold und zählt zu den Topfavoritinnen für Olympia. 2021 ist ihre zweite Runde bei den Olympischen Spielen, 2016 nahm sie aus Rio die Silber-Medaille mit nach Hannover.

Besonderheit im japanischen Gewässer Und dieses Jahr? „Ich trete drei mal an, im Einer-, Zweier- und Vierer-Kajak, da sollten drei Medaillen drin sein“, sagt sie im Hinblick auf die Wettkämpfe am 2., 4. und 6. August. Auf ihrem Fuß hat sie sich die Olympia-Ringe stechen lassen, vielleicht bringen sie ja Glück. Noch ist die 29-Jährige entspannt, täglich dreht sie ihre Runden über den Mittellandkanal. „Ich liebe es hier, diese Ruhe...“ Von Ahlem geht es sechs Kilometer bis nach Seelze und wieder zurück. Manchmal auch zwei mal am Tag.



Viel trainiert sie in letzter Zeit auf der Spree, in Berlin hat die Hannoveranerin jetzt eine Zweitwohnung. In ihrer Trainingsgruppe, bestehend aus sechs Frauen rund um Nationaltrainer Andreas Dittmer (49), haben sich insgesamt fünf für Tokio qualifiziert - wo eine kleine Besonderheit im japanischen Gewässer wartet: „Springende Fische, von denen darf man sich nicht verwirren lassen“, weiß Hering-Pradler und lacht.

"Gusti" hat die Leidenschaft für Wassersport von ihren Eltern 2019 war sie bereits für einen Testwettkampf in der asiatischen Metropole. Am 26. Juli geht der Flieger, „davor sind die Ruderer dran, solange können wir nicht auf die Strecke.“ Eine von ihnen, Carlotta Nwajide (25), ist jetzt schon in Japan, auch sie hat sich für Olympia qualifiziert. Die beiden Sportlerinnen kennen sich gut vom Training auf dem Mittellandkanal, die Stimmung hier in Ahlem ist familiär. Hering-Pradler wird mit „Gusti“ angesprochen. „Keine Ahnung, woher der Spitzname kommt. Meine Eltern haben mich als Kind Guste genannt“, erklärt sie und zuckt mit den Schultern. Die Leidenschaft für Wassersport hat sie von ihnen – zumindest vom Vater, der die Drachenboote auf dem Maschsee steuerte, als Sabrina noch ein Kind war. „Irgendwann sagten irgendwelche Rentner zu mir: Kind, du kannst nicht immer nur zuschauen. Wir setzen dich jetzt mal in ein Rennboot“, erinnert sich die heute 29-Jährige. „Der eine sagte: Du wirst mal Olympia-Siegerin, das habe ich im Blut.“