Die Geschichte der Fußball-EM: 1972 - Beckenbauer und Netzer: Mit "Ramba-Zamba-Fußball" zum Titel

Unmittelbar vor dem größten Erfolg seiner Karriere wurde es Günter Netzer mulmig. Schon seit einer halben Stunde wusste er, dass er an diesem 18. Juni 1972 Fußball-Europameister werden würde. Nun hatte er noch einen Wunsch: mit heiler Haut vom Platz zu kommen. Denn am Spielfeldrand standen sie zu Tausenden mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und auch mit solchen, die man nur riechen konnte. Bereit, den Rasen zu stürmen. Da vereinbarten Netzer und Franz Beckenbauer, sich den Ball in den letzten Minuten nur noch nahe der Absperrung zuzuspielen, wo die Siegerehrung stattfinden sollte. Ganz klappte das nicht, doch sie haben es überlebt, die grenzenlose Euphorie beim ersten Europameisterschaftsgewinn im Schatten des Atomiums von Brüssel.