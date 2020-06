Die Geschichte der Fußball-EM: 1980 - Triumph dank Hrubesch und päpstlichen Beistands

Mit zweistündiger Verspätung tapste ein blonder Hüne mit verschwitzten Haaren und dreckigem Trikot in die feine Gesellschaft. Eher hatten die Reporter Horst Hrubesch nicht entlassen aus dem Olympiastadion von Rom, wo „der Lange“ vom Hamburger SV die Bundesrepublik gegen Belgien (2:1) zum Europameistertitel geköpft hatte. „Alle hatten ihre piekfeinen Anzüge an und ich mittendrin im Trikot!“, erinnerte er sich.

DFB-Team gelingt Wiederauferstehung nach der WM-Schande gegen Österreich

Typen wie Spätstarter Hrubesch, der mit 24 in die Bundesliga und mit 28 in die Nationalelf kam, sorgten dafür, dass der Schatten von Cordoba verflog. Zwei Jahre nach dem WM-Aus des Titelverteidigers durch ein 2:3 gegen Österreich feierte die Nationalelf Wiederauferstehung.

Papst Johannes Paul II. segnete Hrubesch vor dem Finale

Hrubesch passte nicht ins Bild der jungen Wilden, doch unerfahren war auch er. Erst im März 1980 kam er zu seinem Debüt. Bis dahin standen drei B-Länderspiele in seiner Vita, in Jugendzeiten reichte es nur zur Kreisauswahl Unna-Kamen-Hamm. Aber Hrubesch hatte allen etwas voraus: Er war das „Kopfball-Ungeheuer“! Seinen Ruf bestätigte der 1,88-Meter-Mann in der 89. Minute des Finals bei Rummenigges Ecke, als er sein zweites Tor des Abends erzielte. Vorher will Rummenigge es einem Fotografen angekündigt haben. „Stell deine Linse auf den Hrubesch scharf, der macht jetzt das Kopfballtor!“