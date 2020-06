Die Geschichte der Fußball-EM: 1988 - Koeman und Co. gelingt die Revanche gegen Deutschland

Die Zahlen belegen, dass die EM auch bei den Fans ankam: Die achte Endrunde, ausgetragen in Deutschland, erbrachte eine Stadionauslastung von 95,5 Prozent bei 850 000 Zuschauern. Frankreich war seinen Rekord von 1984 damit wieder los. Seinen Titel auch, denn die Franzosen verpassten die Endrunde, die aus deutscher Sicht einen Schönheitsfehler hatte: den Sieger. Beckenbauer ärgert sich noch heute, wenn er an den 21. Juni 1988 denkt: „Wir hatten es nicht verdient, dieses Spiel zu verlieren.“

Holland war 1988 die große Wundertüte

In Hamburg kam es damals zum Treffen der im Fußball verfeindeten Nachbarn Deutschland und Niederlande. Das DFB-Team, das sich bei der WM zwei Jahre zuvor bis ins Finale gekämpft hatte, durfte man im Halbfinale erwarten. Holland 1988 hingegen war eine Wundertüte: Drei große Turniere hatte es seit 1980 verpasst. Doch nun hatte Trainer Rinus Michels, „der General“ genannt, eine Mannschaft voller Hochbegabter beisammen. Fünf Spieler kickten bei Europacupsieger PSV Eindhoven, Ruud Gullit und Marco van Basten beim AC Mailand, Europas erster Adresse in jenen Tagen.

In der Vorrunde verlor Oranje gegen die Russen, schlug England und duselte sich mit einem späten Tor gegen Irland ins Halbfinale. Das hatten die Deutschen mit Siegen gegen Dänemark und Spanien sowie einem 1:1 gegen Italien erreicht. Auf den Heimvorteil konnte die DFB-Elf indes nicht setzen – 15 000 Holländer machten mehr Stimmung als 43 000 Deutsche. Dabei hätten die Gäste lieber in München gespielt, seit 1974 dürstete es sie nach Revanche für das verlorene WM-Finale. In München fand auch das EM-Endspiel statt. Oranje wollte die Scharte am selben Ort auswetzen.