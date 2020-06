Die Geschichte der Fußball-EM: 1992 - Nachrücker Dänemark macht die Sensation gegen Deutschland perfekt

Zehn Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 1992 in Schweden verkündete Lennart Johansson, was viele erwartet hatten. Die Mannschaft von Jugoslawien wurde wegen des Bürgerkriegs auf dem Balkan ausgeschlossen. "Wir können nicht länger so tun, als wäre nichts geschehen. Immerhin repräsentiert diese Mannschaft Restjugoslawien, und wir müssen der politischen Wahrheit ins Auge sehen", sagte der Uefa-Präsident. "Wir sind doch keine Mörder", protestierte der Serbe Dejan Savicevic vergeblich.

Die sportpolitische Entscheidung machte den Weg frei für eine der größten Sensationen des Fußballs. Der spätere Europameister kam durch die Hintertür und hieß Dänemark. Zahlreiche Legenden ranken sich um den Triumph von "Danish Dynamite" in Schweden. Die Champions kamen in Badelatschen, wurden quasi vom Urlaubsstrand geholt, feierten die Nächte durch und ernährten sich nur von Burgern – doch ganz so war es nicht.