Die Geschichte der Fußball-EM: 1996 - Oliver Bierhoff krönt Deutschland mit goldenem Moment 

Genau so einen brauchten sie beim Stand von 0:1 gegen die Tschechen, 20 Minuten vor Schluss im Wembley-Stadion. Bonhof gab seinen Widerstand auf und Bierhoff das Signal. Vier Minuten später lag der Ball im tschechischen Tor, der blonde Hüne vom italienischen Erstligisten Udine hatte das 1:1 geköpft.

Rainer Bonhof traute seinen Ohren nicht. „Was? Wer soll reinkommen?“ , fragte der Assistent von Bundestrainer Berti Vogts im EM-Finale 1996 seinen Chef entgeistert. Oliver Bierhoff sollte kommen. Der hatte in der Fußball-Nationalelf bis dahin nur eine Nebenrolle gespielt, war schon 28 Jahre alt und erst seit März 1996 dabei, kein Stammspieler und hatte zu allem Überfluss im Team keinen leichten Stand. Vogts aber kannte ihn besser: „Immer, wenn ich ihn eingewechselt habe, hat er entscheidende Tore erzielt. Ob in der Jugend- oder Juniorennationalmannschaft. Er war der Mann, der die Rückstände wettmachte.“

Dass sich der Fokus am Ende des Turniers auf eine Person richtet, konnte Vogts eigentlich nicht recht sein. Die EM, bei der er auf Kapitän Lothar Matthäus verzichtete, der Jürgen Klinsmann eine Intrige gegen ihn unterstellt hatte, stand unter dem Motto „Der Star ist die Mannschaft“. Das traf auch zu. Der Triumph von Wembley war eine Teamleistung, Vogts brauchte dazu fast den ganzen Kader.

Diese Regel ist wieder abgeschafft, keiner kann mehr auf diese Art berühmt werden. Bierhoff aber war zur rechten Zeit am rechten Ort und nutzte die Chance seines Lebens. Im Gespräch mit dem SPORT BUZZER sagt der heutige Direktor der Nationalmannschaft: „Ich habe ohne Zweifel von dem Tor profitiert. Es war ein unglaublicher Schub und gab mir eine ganz andere Aufmerksamkeit. Solche entscheidenden Tore bleiben in den Köpfen der Menschen hängen.“

Dann kam die Verlängerung und die Minute, die Geschichte schrieb: eine eher verunglückte Flanke von Kapitän Jürgen Klinsmann, ein Ratschlag von Marco Bode („Andersrum, Olli!“), ein abgefälschter Linksschuss, ein tapsiger Torwart – fertig war das Fußballmärchen. Deutschland war Europameister und hatte einen neuen Helden. Bierhoff, der Mann, der das erste „Golden Goal“ des Fußballs schoss. Ein Tor, das für das ultimative Ende eines Spiels in der Verlängerung sorgt.

Mit Rotation zum Titel: Deutschland in jedem Spiel mit anderer Startelf

Obgleich einige herausragten. Der den modernen Libero verkörpernde Matthias Sammer, schoss zwei wichtige Tore und wurde zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Torwart Andy Köpke hielt zwei Elfmeter – einen im Halbfinale gegen England, als die Gastgeber ihr Image des ewigen Losers im Elfmeterschießen unterstrichen. Aber nie wären die Deutschen so weit gekommen ohne Arbeiter wie Thomas Helmer, Steffen Freund und Dieter Eilts, der in England laut Mitspieler Bode „den Sechser erfunden hat“.

Der Weg zum dritten Titel nach 1972 und 1980 war steinig. Vogts musste im DFB-Quartier Mottram Hall unentwegt Personalprobleme lösen, kein Tag verging ohne ärztliche Bulletins. So gab es in allen sechs Spielen eine andere Aufstellung. Deutschland 1996: stets angeschlagen, aber bis zuletzt ungeschlagen. Vogts stolz: „Dieses Team war so intakt, es hat vom ersten bis zum letzten Spiel funktioniert.“