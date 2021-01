Die glorreichen Sieben: Diese Recken kämpfen um den WM-Titel und Medaillen

Für Tschechien (zu viele Corona-Fälle) rückte Nordmazedonien nach – zur Freude von Recke Filip Kuzmanovski. „Wir haben die gute Nachricht beim Training erfahren, das war ein positiver Schock für uns“, erzählt der Rückraumspieler, der seit Sommer in Hannover spielt.

Die vergangenen Tage verbrachte er mit seiner Nationalmannschaft abgeschirmt in einem Hotel in der Hauptstadt Skopje, um sich für die WM bereit zu halten. „Wir sind viele junge Spieler, gehen ohne Druck in das Turnier. Wir wollen zeigen, was wir können und hoffen auf den Einzug in die zweite Runde“, sagt Kuzmanovski.