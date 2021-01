Glänzende zweite Halbzeit: Die Gründe für den BVB-Sieg in Leipzig - Kampfansage von Emre Can

Am Ende war es wohl eine notgedrungene Auswechslung, die Borussia Dortmund auf dem Weg zum 3:1-Sieg bei RB Leipzig verholfen hat. Schon nach 30 Minuten musste Trainer Edin Terzic sein eigentliches Herzstück im Mittelfeld verletzungsbedingt rausnehmen. Der Belgier Axel Witsel hatte "die Achillessehne gespürt", wie der Interimscoach nach dem Spiel bei Sky sagte. Dafür brachte er den deutschen Nationalspieler Emre Can - und dies sollte sich als Glücksgriff herausstellen. Anzeige

"Er hat Spielideen hineingebracht. Er hat das, was Dortmund vermisst hatte, bevor er da war: Er hat den Leader gezeigt - anders als Axel Witsel, anders als Thomas Delaney. Er hat die Mannschaft nach vorne angetrieben", sagte auch Sky-Experte Lothar Matthäus nach der Partie über Can. Auch von Terzic gab es ein Extra-Lob für seinen Mittelfeldspieler: "Er war sofort da, wo wir ihn heute gebraucht haben."

Nachdem sich der BVB in der ersten halbe Stunde extrem schwer tat gegen aggressiv aufspielende Leipziger, oftmals einen Schritt zu spät war und kaum für Entlastung sorgen konnte, wurde das Spiel der Gäste nach der Einwechslung von Can schlagartig anders. Er brachte mehr Struktur ins Spiel, war schneller am Gegenspieler als Witsel, unterband dadurch die langen Ballstafetten der Leipziger. Und er dachte vertikaler, schaltete schneller um. Dadurch gab er Borussia Dortmund genau die Attribute, die sie eigentlich an den Tag legen wollen. Kurzum: Er brachte die Intensität zurück ins Spiel, deren Fehlen in den vergangenen Wochen beim BVB bemängelt wurde. Selbst wenn er mal nicht auf dem Platz steht, geht er verbal voran - genau diese Typen will und braucht Terzic. Das hat das Spiel gegen Leipzig gezeigt.

In überlegener Art und Weise spielte Borussia Dortmund Leipzig in der zweiten Halbzeit her, hatte die Elf von Julian Nagelsmann im Griff und zauberte nach vielen Wochen auch in der Offensive wieder. Marco Reus, Jadon Sancho und Erling Haaland agierten in der zweiten Halbzeit wie gelöst und spielten sich neben den drei Treffern mehrere gute Chancen heraus. Aber: Sie arbeiteten auch im Verbund zurück und sorgten so dafür, dass Leipzig kaum mehr Druck ausüben konnte.

Kampfansage von Emre Can an FC Bayern "In einem Topspiel muss man immer aggressiv sein. Die erste Halbzeit war nicht so schön von uns, aber was wir in der zweiten Halbzeit verändert haben, hat uns sehr weitergeholfen. Wir haben mit dem Ball vertikal nach vorne gespielt", resümierte Can nach der Partie, während für Reus vor allem die starke zweite Halbzeit in Leipzig "ein großer Schritt nach vorne" für den Vizemeister der Vorsaison war. Allzu überschwänglich ist die Freude bei den Schwarz-Gelben allerdings noch nicht. "Wir wissen um unsere eigene Stärke. Das müssen wir kontinuierlich zeigen", legte Reus den Fokus direkt auf die kommenden Aufgaben.