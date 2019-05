Die Hannover-Lösung ist perfekt: Das sind die neuen 96-Macher

Erst mal muss­ten die Absagen raus. Das gehört sich so, selbst im Haifisch-Business Profifußball. Die Kandidaten, die sich um einen 96-Job bemüht hatten, sollten erfahren, dass sie es nicht werden – bevor diejenigen vorgestellt werden, die die Posten bekommen.

Also wissen die Trainer-Bewerber Markus Anfang und Kenan Kocak, dass sie nicht in Hannover landen werden. Beide hatten vor einer Woche in Martin Kinds Kokenhof in Großburgwedel vorgesprochen. Anfangs Be­ra­ter behauptet sogar, sein Klient habe 96 abgesagt. Das wäre auf jeden Fall besser für den Marktwert – wer kassiert schon gern Absagen.