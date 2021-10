Die Holstein Women deklassieren den Osnabrücker SC

„Der Aufwärtstrend hält an. Die Einstellung stimmte von Anfang an. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Nur vor der Halbzeit haben wir kurz etwas nachgelassen. Da hatte Osnabrück die einzige Torchance“, erklärte KSV-Trainer Bernd Begunk und meinte den Pfostenschuss der Osnabrückerinnen (44.). Ansonsten spielten die Women wie aus einem Guss. Die Partie fand fast ausnahmslos in der Hälfte des Gegners statt. Torchancen ergaben sich zwangsläufig (6., 14.). Für das 1:0 sorgte dann Sarah Begunk, die mit einem strammen Freistoß aus 25 Meter den Torreigen eröffnete (15.).

Anzeige